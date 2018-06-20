Теперь футболист сможет попробовать себя в биатлоне

Биатлонист Антон Шипулин рассказал, что подарит нападающему сборной России Артему Дзюбе лыжи. Футболист получит необычный подарок за 2 гола, забитых в двух матчах на чемпионате мира.

По словам олимпийского чемпиона, с Дзюбой они знакомы 3 года. "Он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне. С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга", – цитирует ТАСС Шипулина.

Биатлонист рассказала, что год назад на Кубке конфедераций пошутил, что если форвард забьет определенное количество голов, то получит в подарок лыжи. "Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок", – подчеркнул Шипулин.

Артем Дзюба поразил ворота соперников в матче открытия ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии (5:0) и в игре со сборной Египта (3:1).

