Порошенко готовится к бегству из страны

Лидер Незалежной заинтересовался судьбой своего предшественника

Неожиданный документ всплыл накануне на официальном сайте Конституционного суда Украины. Оказывается, еще в 2015-ом году президент страны Петр Порошенко обратился в КСУ с просьбой выяснить, законно ли лишили Виктора Януковича статуса главы государства в дни майданной революции.

По мнению нынешнего лидера, лишение его предшественника звания президента было незаконным, поскольку был нарушен ряд статей конституции Незалежной. Пан Порошенко напомнил, что сместить с президентского поста можно только на основании процедуры импичмента, которой, собственно, и не случилось в 2014 году.

"По убеждению Порошенко, Верховная рада нарушила свои полномочия, когда принимала закон "Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины". Петр Порошенко подписал этот закон № 144-VIII только 17 июня 2015 года, через 5 месяцев после его принятия. И, как выясняется, сразу после подписания, 19 июня 2015 года подал – представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины "О лишении Януковича звание Президента Украины", – вспоминает ход событий журналист Александр Дубинский.

Письменное слушание по обращению Порошенко состоялось в октябре 2016 года, после чего КСУ перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения материалов дела и принятия решения. Первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук тогда сообщил, что Петр Алексеевич внес данное представление о конституционности закона, чтобы после получения окончательного вердикта суда по этому поводу обжаловать лишение Януковича звания президента было невозможно, пишет "Главред".

Однако у экспертов на сей счет иное мнение. Дубинский считает, что действия Порошенко "циничны и прозаичны": в условиях обостряющейся политической борьбы он "сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович", т.е. без процедуры импичмента, для которой требуется конституционное большинство в 300 голосов. "Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, – можно принять простым большинством", – объясняет Дубинский.

Раскритиковал обращение Порошенко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он предположил, что глава государства боится повторить путь Виктора Федоровича.

"Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Как предполагает замдиректора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, у Петра Алексеевича уже давно готов запасной аэродром.

"Возможно, этот человек просто начинает понимать, что под ним уже шатается кресло и горит земля, а самолет, готовый к вылету на Запад, пора заправлять керосином и свозить туда вещи. Может быть, он хочет сделать шаг назад, откатить в домайданную ситуацию – хотя, конечно, это крайне маловероятно", – цитирует ее РИА "Новости".

Янукович был отстранен от должности президента Украины после госпереворота 22 февраля 2014 года. Опасаясь за свою жизнь, он вынужден был бежать в Россию.