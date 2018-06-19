Раскрылись все секреты Порошенко

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Он пользуется им под вымышленным именем. Об этом сообщил украинский журналист Александр Дубинский.
Почти пять лет Порошенко скрывался в Сети под псевдонимом Peter Lions, заявил представитель СМИ. Прозвище подкреплялось аватаркой с изображением главного героя серии книг Джеймса Барри – Питера Пэна, уточнил журналист.
На аккаунте, принадлежащем Петру Алексеевичу, во время так называемого Иловайского котла в августе 2014 г. размещены ссылки на творчество итальянского певца и актера Адриано Челентано.
Эта страница, по словам Дубинского, все еще существует. Но с сегодняшнего дня она скрыта для тех , кто не добавлен "в друзья", рассказал журналист и добавил, что лично его Порошенко убрал оттуда. И это лучшее доказательство подлинности происходящего, заявил представитель украинского СМИ.
А ведь ранее украинский лидер сам "добавился в друзья" к этому журналисту. "Извините за такое беспокойство", – цитирует иронию Дубинского РИА ФАН.
Порошенко часто проводит время в Facebook, говорил в прошлом году бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. "Есть люди, которых он постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", – уточнял чиновник.
Ранее другой журналист сообщил о переживаниях украинского лидера во время чтения публикаций в соцсети. "Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов", – добавил он.
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