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Раскрылись все секреты Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
У президента Украины есть тайный аккаунт

Он пользуется им под вымышленным именем. Об этом сообщил украинский журналист Александр Дубинский.

Почти пять лет Порошенко скрывался в Сети под псевдонимом Peter Lions, заявил представитель СМИ. Прозвище подкреплялось аватаркой с изображением главного героя серии книг Джеймса Барри – Питера Пэна, уточнил журналист. 

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На аккаунте, принадлежащем Петру Алексеевичу, во время так называемого Иловайского котла в августе 2014 г. размещены ссылки на творчество итальянского певца и актера Адриано Челентано. 

Эта страница, по словам Дубинского, все еще существует. Но с сегодняшнего дня она  скрыта для тех , кто не добавлен "в друзья", рассказал журналист и добавил, что лично его Порошенко убрал оттуда. И это лучшее доказательство подлинности происходящего, заявил представитель украинского СМИ.

А ведь ранее украинский лидер сам "добавился в друзья" к этому журналисту. "Извините за такое беспокойство", – цитирует иронию Дубинского РИА ФАН.

Порошенко часто проводит время в Facebook, говорил в прошлом году бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. "Есть люди, которых он постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", – уточнял чиновник.

Ранее другой журналист сообщил о переживаниях украинского лидера во время чтения публикаций в соцсети. "Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов", – добавил он.

Полина ДОРОЖКИНА
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