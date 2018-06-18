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Порошенко навязывает Западу "престарелого осла"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Украина, США и ЕС готовят заговор против "Северного потока-2"

Украина решительно настроена сорвать строительство "Северного потока – 2", ведь, по утверждению ее лидера, проект этот "политиканский". А главная его цель – насолить Незалежной, из бюджета которой новый газопровод "вытянет" порядка $3 млрд.

Чтобы избежать материальных издержек Киев пойдет на сделку с ЕС, и союзники затормозят прокладку СП-2, заявил Петр Порошенко, уточнив, что с Германией уже ведутся разговоры.

"Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия – остановка "Северного потока – 2", – написал Петр Алексеевич в своем блоге на платформе Medium.

За словами и действиями украинского президента частенько стоят Соединенные Штаты. Они же, по словам Порошенко, "настроены решительно" и в этот раз. Правда, он не стал раскрывать все карты, дабы не сглазить.

На заявление Порошенко одним из первых отреагировал Кремль. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что СП-2 – коммерческий проект, без политической подоплеки.

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие", – цитируют официального представителя Кремля "РИА Новости". "Каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы безусловно, скажем так, нарушением принципов и норм свободной конкуренции", – подчеркнул Песков.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Европе "глубоко плевать" на слова Порошенко. Она, в первую очередь, печется о своей энергобезопасности и, скорее всего, проигнорирует призыв украинского лидера.

"Во-первых, потому что это заявление ничего не стоит, а, во-вторых, потому что лидеры европейских государств не проявляют особого уважения к президенту Украины. Поэтому, несмотря на всю сложность российско-европейских отношений, сотрудничество Евросоюза и России в энергетической сфере, конечно, будет продолжено. И на сегодняшний момент мы можем говорить о позитивных перспективах строительства "Северного потока-2"", – рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Подобного мнения придерживается и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он считает, что дальше слов Киев не пойдет, прекрасно понимая, что ссора с Москвой в газовой сфере выльется в копеечку. И не в одну.

"Понятно, что на Украине будут каждый день выпускать абсолютно дурацкие заявления для того, чтобы просто создавать видимость деятельности по защите собственных интересов. Уже давно ясно, что у них нет никаких шансов сохранить транзит в тех объёмах, которые им необходимы, а это означает, что их газотранспортная система придёт в окончательный упадок. Поэтому сейчас и делаются все эти пугающие жесты", – заверил Правосудов в интервью RT.

Словесный поток Порошенко в России вызвал однозначную реакцию. Так, сенатор Алексей Пушков уверен, что ЕС пойдет на подобную сделку с Украиной. "Дураков нет", – написал Пушков в Twitter, отметив, что для Европы это неравнозначный обмен.

"Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток газопровода, общая мощность которых - 55 миллиардов кубометров в год. Топливная магистраль протянется по дну Балтики из России в Германию, которая уже дала согласие на строительство трубопровода вместе с Финляндией и Швецией. На очереди - Дания. Украины, США и ряд стран Европы, между тем, выступили против реализации проекта. "Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика", – резюмировал сенатор.

Оксана ПОДТУРКИНА
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