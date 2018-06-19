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Европа ждет последнюю отмашку по "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Pleul/ZB
Согласие Дании - вопрос ближайшего времени

Стойкость Копенгагена скоро будет сломлена, он даст разрешение на строительство газопровода, который протянется по дну Балтики из России в Германию. Об этом на Российском нефтегазовом конгрессе обмолвился  финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран.

Компания-разработчик нашумевшего газопровода вложила в проект около четырех с половиной миллиардов евро. Всего же на строительство требуется в два раза больше. То есть половину затрат взяла на себя Nord Stream 2. А общая стоимость "Северного потока – 2" со всеми финансовыми издержками составит девять с половиной миллиардов евро. Коркоран также отметил, что компания получила почти все трубы для прокладки газовой магистрали.

"Более половины капзатрат в 8 миллиардов евро проинвестировано в европейскую промышленность, включая более 670 компаний из 25 стран", – цитируют Коркорана "РИА Новости".

СП-2 предполагает две нитки газопровода, общая мощность которых - 55 миллиардов кубометров в год.ФРГ вместе с Финляндией и Швецией уже дала согласие на строительство топливной магистрали. На подходе – Дания.

Украина, США и ряд стран Европы категорически против реализации проекта. Политическим его назвали лидеры Латвии, Литвы и Польши. Незалежная боится бреши в доходах от транзита газа. А Штаты преследуют свои интересы относительно экспорта голубого топлива в Европу.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что СП-2 – коммерческий проект.

Оксана ПОДТУРКИНА
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