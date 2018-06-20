США готовят бомбу для "Северного потока-2"

Газовое превосходство РФ в Европе не дает покоя Америке

Интересное мероприятие намечается в конгрессе США 27 июня. Американский совет по внешней политике в этот день решил провести так называемый рабочий обед, где на первое, второе и на десерт будет подаваться особое блюдо: "российская угроза под газовым соусом". Иначе говоря, обсуждать будут "Северный поток-2", его опасность для Европы и мира в целом.

Участниками мероприятия, помимо американских сенаторов и конгрессменов, станут главы парламентов Украины, Польши, Грузии, Молдавии и Литвы. Разочаровавшись в прежних союзниках – странах Евросоюза, многие из которых поддержали "Северный поток-2", Вашингтон решил сделать ставку на новых партнеров.

Как стало известно RT, на мероприятии должны выступить спикер Верховной рады Андрей Парубий, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис и председатель парламента Молдавии Андриан Канду, а также представитель Варшавы. Общий тон их заявлений понятен заранее: угрозы "агрессивной России" в отношении европейской безопасности и конкретно в отношении стран Восточной и Центральной Европы.

"Обсуждение также затронет угрозу, которую несет в себе строительство трубопровода "Северный поток – 2" из России, и его влияние на американскую политику в регионе", – говорится в предваряющей мероприятие записке.

Ранее из Вашингтона неоднократно звучали призывы к европейским лидерам запретить прокладку российского газопровода "Северный поток-2". В ответ, в частности, в Берлине заявили, что новая труба отвечает интересам энергобезопасности Европы, и указали, что попытки США продвигать свои коммерческие интересы на газовом рынке Европы не должны иметь форму шантажа.