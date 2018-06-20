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Над участниками "Северного потока - 2" нависла угроза

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Европейские партнеры "Газпрома" раздумывают о целесообразности строить газопровод

Соединенные Штаты заикнулись о возможных ограничениях против сторонников топливной магистрали. В свою очередь участники "Северного потока-2" замерли от страха перед санкциями США.

Они опасны, прежде всего, для европейских участников проекта, считает глава российского подразделения и член правления немецкой компании Uniper Райнер Хартманн.

"Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума", – заявил он, подчеркнув, что санкционная угроза уже нависла. В любой момент американцы могут занести в свой черный список любую из пяти компаний. Вариант, что туда попадут все сразу, также никто не отменял.

Поэтому в умах европейских партнеров "Газпрома" возникло инвестиционное решение.  "Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США", – цитирует топ-менеджера РБК.

Штаты сами имеют виды на Европу, намереваясь обеспечить ее более дорогим сланцевым газом в виде свиженного природного. Поэтому "Северный поток-2" американскому лидеру Дональду Трампу как кость в горле. И маловероятно, что он пойдет на какие-либо соглашения.

По словам Хартманна, хозяин Белого дома добивается снижения конкурентоспособности европейской промышленности в силу "увеличения стоимости продукции из-за удорожания энергии".

В начале месяца сообщалось, что в США ведется разговор о санкциях против компаний-участниц прокладки газопровода. Отмечалось, что ограничения коснутся ряда представительниц Европы, в том числе Германии.

Как раз немецкие компании Wintershall и Uniper наряду с нидерландско-британской Royal Dutch Shell, французской ENGIE и австрийской OMV входят в консорциум "спонсоров" новой магистрали, которая пройдет по дну Балтики из России в германию.  

До этого, в мае, Америка поставила перед собой цель – любыми способами помешать строительству "Северного потока-2".

СП-2 предполагает две нитки газопровода, общая мощность которых - 55 миллиардов кубометров в год. Его запуск запланирован на конец следующего года.

ФРГ вместе с Финляндией и Швецией уже дала согласие на строительство топливной магистрали. На подходе – Дания.

Украина, США и ряд стран Европы категорически против реализации проекта. Политическим его назвали лидеры Латвии, Литвы и Польши. Незалежная боится бреши в доходах от транзита газа. А Штаты преследуют свои интересы относительно экспорта голубого топлива в Европу.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что СП-2 – коммерческий проект.

Оксана ПОДТУРКИНА
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