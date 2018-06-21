Киев и Вильнюс объединились против "Северного потока-2"
Президент Украины Петр Порошенко предпринял новые усилия за сохранение поставок газа в Европу исключительно по украинской газотранспортной системе. Он заручился поддержкой Литвы по этому вопросу.
Накануне Порошенко встретился с министром иностранных дел этой прибалтийской республики Линасом Линкявичусом. Он поблагодарил Вильнюс за введенные против России санкции и указал на неприемлемость реализации проекта "Северный поток-2". В результате собеседники пришли к соглашению, что строительству российского газопровода необходимо противостоять, пишет РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
Ранее на этой неделе Порошенко предложил создать в Евросоюзе группу, которая объединит всех противников "Северного потока-2". По словам киевского главы, этот "политиканский проект" направлен против Украины, но в Европе есть силы, которые решительно настроены предотвратить строительство.
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