В "Северном потоке -2" нашли слабое место

Американские власти давят на Данию, чтобы помешать реализации проекта

Копенгаген тянет с согласием на прокладку "Северного потока-2" в своих территориальных водах, поскольку боится конфликта с Вашингтоном. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"Опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника - Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ", – пояснил "Известиям" источник. В то же время, датчане не хотят портить и отношения с немцами, которые поддерживают "Северный поток – 2". Поэтому Дания и тянет с ответом на запрос оператора проекта Nord Stream 2 AG, который получила еще в апреле 2017 года.

По нормативам, срок рассмотрения такой заявки составляет до 4 месяцев. Но прошло уже 14 – ответа нет. Таким образом, Дания остается единственной из пяти стран, которая к июню 2018 г. не выдала разрешение на строительство.

Вообще, Конвенция ООН по морскому праву от 1982 г. распространяет суверенное право государств на пользование ресурсами исключительной экономической морской зоны, но континентального шельфа, где должна быть проложена труба, это не касается. Это первое. Во-вторых, "Северный поток-2" планируется провести параллельно "Северному потоку", который функционирует с 2011 г. и на прокладку которого Дания давала разрешение. В-третьих, Nord Stream 2 AG согласился на многочисленные экологические экспертизы и предоставил странам-участницам независимые заключения об отсутствии неблагоприятного влияния проекта на окружающую среду. То есть фактически у Копенгагена нет оснований мешать строительству.

Однако Дания ощущает столь сильное давление со стороны противников "Северного потока-2", что в ноябре 2017 г. парламент страны принял поправки к действующему закону о континентальном шельфе, по которому Копенгаген получил право отказывать в прокладке трубопроводов, исходя из внешнеполитической ситуации.

Так что заявка на строительство "Северного потока-2" была перенаправлена в МИД Дании, где и рассматривается уже несколько месяцев. "Для принятия решения Дании необходимо оценить последствия для окружающей среды и безопасности, а также соответствие проекта государственным интересам страны в области внешней политики и обороны", – пояснили задержку "Известиям" в министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании.

Конечно же, там понимают, что отказ не убьет проект: трубу в этом случае проложат севернее датского острова Борнхольм, там нейтральные воды и ничье разрешение не требуется. Но такой маршрут обойдется дороже и потребует больше времени на реализацию, что вызовет крайнее недовольство Германии. Поэтому пока Дания и тянет время, надеясь, как хаджа Насреддин, что сдохнет или осел или падишах.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет от берегов России до Германии и обеспечит североевропейские страны бесперебойными поставками "голубого топлива". Строительство планируется завершить к концу 2019 года.