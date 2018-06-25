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США вынуждают ЕС остановить "Северный поток-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Новый проект не дает покоя Белому дому

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон рассчитывает, что Европейский союз отложит или прекратит строительство газопровода "Северный поток-2".

"У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать", – приводит слова Оудкирк RT. Она подчеркнула, что сейчас газопровод стал проблемой и для Европы, и для Украины.

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Оудкирк – не единственная, кто выступает против строительства "Северного потока".  Ее босс, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что необходимо продолжать противостояние строительства газопровода. Две ветки "Северного потока-2" пройдут от берегов России до ФРГ, чтобы обеспечить страны ЕС поставками "голубого топлива". Строительство газопровода по плану должно завершиться к концу 2019 года.

Валентина МАЙОРОВА
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