США вынуждают ЕС остановить "Северный поток-2"

Новый проект не дает покоя Белому дому

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон рассчитывает, что Европейский союз отложит или прекратит строительство газопровода "Северный поток-2".

"У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать", – приводит слова Оудкирк RT. Она подчеркнула, что сейчас газопровод стал проблемой и для Европы, и для Украины.

Оудкирк – не единственная, кто выступает против строительства "Северного потока". Ее босс, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что необходимо продолжать противостояние строительства газопровода. Две ветки "Северного потока-2" пройдут от берегов России до ФРГ, чтобы обеспечить страны ЕС поставками "голубого топлива". Строительство газопровода по плану должно завершиться к концу 2019 года.