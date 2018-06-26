"Северному потоку-2" предсказали крах

На Украине объяснили, почему трубопровод не будет построен

Российский проект "Северный поток-2" так и останется только на бумаге. В этом убежден украинский журналист Дмитрий Гордон. Отстаивая свою точку зрения в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NEWSONE, он привел несокрушимый аргумент: США проект не нравится, а в мире происходит все так, как того хотят американцы.

"Я продолжаю быть уверенным в том, что "Северный поток-2" не будет построен, потому что США возражают. А если американцы возражают, то они начнут накладывать персональные санкции. И те, кто стоят "Северный поток-2", будут думать, что им важнее: построить "Северный поток-2" или лишиться огромного количества денег", – заявил Гордон.

Впрочем, чтоб уж наверняка напугать инвесторов и строителей трубопровода, журналист предложил Киеву тоже вводить свои санкции против участников проекта. Тогда-то уж точно западные компании не рискнут связываться с Россией.

"Украине нужно вводить санкции, не оглядываясь ни на кого, против всех, кто участвует в "Северном потоке-2", кем бы он ни был", – посоветовал Гордон.

Видимо, журналист пропустил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который в понедельник, 25 июня, обратился к американской стороне с предупреждением лучше думать, перед тем как вводить санкции.

"Северный поток-2" или иранские санкции – я надеюсь, что мы избежим дальнейшего обострения в торговле. Прежде чем вводить санкции, лучше сначала обсудить их с вашими партнерами", – приводит РИА "Новости" слова представителя ЕК на заседании Атлантического совета в Вашингтоне в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк о том, что Европа должна сама остановить реализацию проекта "Северный поток-2", пока США не взялись за санкционные рычаги.

Видимо, в США еще не осознали, что терпение Европы лопнуло – американские пошлины его взорвали. Теперь вредить своим коммерческим интересам страны ЕС просто так не дадут. И в этом противостоянии гигантов – не до выгод Украины.