Власти страны хотят угодить американцам и украинцам

В парламент Дании внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето либо задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен.

"Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", – сказал он.

По его мнению, вопросы, связанные с реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток-2", необходимо вынести на общееевропейское обсуждение.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может <…> У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран", – считает премьер европейского государства, сообщает телеканал "Прямой".

Более того, он уверен, что при решении этого вопроса необходимо учитывать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

"Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно ", – сказал он.

В то же время Тор Мартин Анфиннсен, исполнительный вице-президент Норвежской мультинациональной энергетической компании Equinor (бывшая Statoil), сообщил РИА "Новости", что не имеет принципиальных возражений против строительства трубопровода "Северный поток-2".

"В целом, как компания мы позитивно настроены относительно всех инициатив, которые имеют отношение к строительству инфраструктуры в Европе, будь это трубопроводы или СПГ <…> У нас нет принципиальных возражений против какого-либо инфраструктурного проекта", - сказал он, добавив, что эта позиция касается в том числе проекта "Северного потока-2".

Однако он отметил значительную политизированность этой темы. "Нет сомнения, что энергетика в Европе и газ в особенности всегда была политической, политизированной", – уверен он.

Слова премьер-министр Дании прокомментировал RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сказавший, что проект строительства "Северного потока – 2" будет реализован даже в том случае, если Дания откажется выдать разрешение.

Он рассказал, что территория этой страны не является безальтернативным маршрутом для газопровода. "Если датчане дают отказ, "Газпром" начинает строить в обход их акватории. Это не критично для проекта, может привести к небольшому удорожанию его и возможному сдвигу сроков, но "Газпром" пока заявляет, что введёт к началу 2020 года проект в эксплуатацию", – отметил эксперт.

Более того, российская компания может подать в суд, так как закон "о том, что подобные заявки будут рассматривать не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения неких национальных интересов" был принят только в июле 2017 года после встречи с главой Госдепа.

"А заявка пришла в мае. Если они откажут "Газпрому" на этом основании, то он может подать в суд", – подчеркнул Юшков.

Ранее Государственный департамент США неоднократно призывал остановить реализацию проекта "Северный поток-2", напоминает телеканал "360".