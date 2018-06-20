Европа отыгралась на джинсах и клюкве

ЕС вводит свои пошлины на американские товары

Терпение Старого света лопнуло. В среду, 20 июня, Еврокомиссия приняла решение вести 25-процентные пошлины на товары из США объемом 2,8 млрд евро. Это стало ответом Вашингтону, который ввел с 1 июня пошлину в размере 25% на импортируемую сталь и 10% на алюминий.

"Одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора, – подчеркнула вынужденность предпринимаемых Европой шагов представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. – Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО", – приводит "Интерфакс" заявление члена ЕК. Однако в Брюсселе отмечают: если США отменят свои пошлины, Европа также сразу последует их примеру.

При этом в перечне товаров, которые будут облагаться пошлиной при поставках в ЕС, – далеко не только металлы. Дополнительной данью будут облагаться продукты питания американского производства – апельсиновый сок, арахисовое масло, сигареты; фермерская продукция – кукуруза, рис, клюква; косметика, моторные катера, парусные яхты и др. Более того, пошлины установили на товары известных американских марок – в частности, джинсы Levi Strauss, мотоциклы Harley Davidson и даже бурбон.

Мера начнет действовать 22 июня.

Напомним, американские власти объявили об установлении ввозных пошлин на сталь и алюминий в марте этого года. Европейские лидеры просили Дональда Трампа исключить ЕС из перечня поставщиков, на которые распространяется нововведение, однако американский президент остался непреклонен.

Ранее ответные меры на действия США предпринял Китай.