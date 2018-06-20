Европа отыгралась на джинсах и клюкве

Здоровье
- Найдена связь между алкоголем и раком
- Раскрыт главный секрет счастья
- Неправильно посчитали: сигареты оказались еще вреднее
Терпение Старого света лопнуло. В среду, 20 июня, Еврокомиссия приняла решение вести 25-процентные пошлины на товары из США объемом 2,8 млрд евро. Это стало ответом Вашингтону, который ввел с 1 июня пошлину в размере 25% на импортируемую сталь и 10% на алюминий.
"Одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора, – подчеркнула вынужденность предпринимаемых Европой шагов представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. – Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО", – приводит "Интерфакс" заявление члена ЕК. Однако в Брюсселе отмечают: если США отменят свои пошлины, Европа также сразу последует их примеру.
При этом в перечне товаров, которые будут облагаться пошлиной при поставках в ЕС, – далеко не только металлы. Дополнительной данью будут облагаться продукты питания американского производства – апельсиновый сок, арахисовое масло, сигареты; фермерская продукция – кукуруза, рис, клюква; косметика, моторные катера, парусные яхты и др. Более того, пошлины установили на товары известных американских марок – в частности, джинсы Levi Strauss, мотоциклы Harley Davidson и даже бурбон.
Мера начнет действовать 22 июня.
Напомним, американские власти объявили об установлении ввозных пошлин на сталь и алюминий в марте этого года. Европейские лидеры просили Дональда Трампа исключить ЕС из перечня поставщиков, на которые распространяется нововведение, однако американский президент остался непреклонен.
Ранее ответные меры на действия США предпринял Китай.
Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе
Миграционный вопрос может поставить крест на политической карьере самой влиятельной женщины в мире