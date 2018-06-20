"Газпром" воспрял благодаря США

Позиции российской компании в Европе укрепляются

Торговая война США с Китаем сыграла на руку "Газпрому". В первом полугодии 2018 г. экспорт российского концерна в страны дальнего зарубежья превысил 93 млрд кубометров газа, следовательно, к концу месяца реально ожидать рекорд – преодоление 100-миллиардной планки.

По мнению аналитиков, дело не только в том, что цены на российский трубопроводный газ ниже, чем на американский СПГ. Танкеры с "голубым топливом" шли и шли бы через океан, если бы не действия американской администрации.

Президент Дональд Трамп 15 июня объявил о введении 25-процентной пошлины на китайские товары объемом 50 млрд долларов в год. В ответ Пекин сообщил о намерении поднять на 25% пошлину на американские энергоресурсы. Это означает рост цен на нефть марки Brent, а также СПГ. Следовательно, поставки СПГ в Азию станут более выгодными для производителей, а "Европа так и останется вотчиной "Газпрома", считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

"Если в результате торговых войн Китай действительно сократит импорт нефти и нарастит потребление газа, спотовые цены в Европе как минимум останутся выше 250 долларов за 1000 кубометров, а могут и продолжить свой рост. При этом премиальность азиатского рынка сохранится – большинство поставок с новых американских заводов будет уходить именно туда", – приводит слова аналитика газета "Ведомости".

Иначе говоря, Европа постарается увеличить потребление именно российского газа как более дешевого. "Газпром" же получит не только расширение объемов сбыта, но и поживится за счет цены на ископаемое топливо, которая неизбежно поднимется из-за коммерческой войны США с Китаем.