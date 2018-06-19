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Россия начинает торговую войну с Америкой

Фото:utro.ru
На товары из США наложат таможенные сборы

В ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий, российское правительство разработало ряд жестких мер. Среди них – дополнительные импортные пошлины на американские товары, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр отметил, что это нововведение коснется лишь тех товаров, которые имеют аналоги на российском рынке, и начнет применяться в ближайшее время, передает ТАСС.

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"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры <…> не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", – цитирует пресс-служба министерства слова Орешкина.

В Минэкономразвития уточнили, что перечень товаров из США, которых коснутся ответные пошлины, будет сформирован в течение нескольких дней.

Напомним, что Дональд Трамп в марте объявил о том, что США вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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