Американские пошлины взбесили китайцев

Трампа обвинили в развязывании торговой войны

Китайское министерство коммерции заявило, что США нарушают рыночные правила и вредят всему миру.

Заявление ведомства КНР вызвано тем, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных десятипроцентных пошлин на ряд китайских товаров на сумму 200 млрд долларов в случае, если Поднебесная продолжит поднимать налоги на американскую продукцию, сообщает РИА "Новости".

Меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", позволяющий вводить ограничения против китайской продукции, Трамп подписал в марте 2018 года. После этого в США был опубликован список из 1,3 тыс. товаров из КНР, которые могут попасть под действие импортных пошлин. Белый дом пришел к выводу, что ежегодно Китай будет терять на новых пошлинах около 50 млрд долларов, а США с помощью этого шага преодолеют торговый дефицит с КНР.

В качестве ответной меры Пекин объявил о возможном введении налогов на американские товары. Позднее стороны решили сбавить обороты и в мае стороны договорились сократить дефицит баланса США в торговле с Китаем, увеличить экспорт товаров и услуг из Соединенных Штатов в КНР, прекратить торговую войну и не вводить новых налогов.

В июне Белый дом изменил свою позицию и сообщил, что вскоре объявит окончательный список китайских товаров, на которые введут дополнительную пошлину в 25%. В ответ Минкоммерции Китая заявило, что новый шаг США абсолютно противоречит ранее достигнутым договоренностям.



