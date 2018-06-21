Украина сдалась "Северному потоку-2"
Помешать строительству новой топливной магистрали во что бы то ни стало – такую цель поставил перед собой Киев. При этом расстроить прокладку "Северного потока-2" она намерена любыми законными способами, подчеркнул директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Он отметил, что противостояние будет нелегким. Впрочем, Витренко не очень-то оптимистично настроен, заявив, что вероятность поражения гораздо выше победы. Он считает, что СП-2, как и "Турецкий поток" приравняют к нулю транзит голубого топлива через Украину, пишет "Новое время".
СП-2 предполагает две нитки газопровода, общая мощность которых состави 55 миллиардов кубометров в год. Магистраль продолжительностью около 1 230 км планируют запустить в конце следующего года. Она свяжет Россию с Германией и пройдет по дну Балтийского моря.
Между тем ФРГ, Финляндия и Швецией уже дали согласие на строительство топливной магистрали. На подходе – Дания. Есть разрешение также от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Украина, США и ряд стран Европы категорически против реализации проекта. Политическим его назвали лидеры Латвии, Литвы и Польши. Незалежная боится бреши в доходах от транзита газа. А Штаты преследуют свои интересы относительно экспорта голубого топлива в Европу.
В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нужно притягивать за уши политику к СП-2, так как это проект коммерческий.
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