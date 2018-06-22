Москва и Сеул договорились увеличить поставки голубого топлива и освоить месторождения нефти

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе нефтегазовый.

Стороны договорились, что количество голубого топлива, поставляемого в республику, увеличится. Кроме того, решено совместно осваивать новые месторождения черного золота и других природных ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Положительно оценив результаты сотрудничества в топливно-энергетической сфере, стороны договорились содействовать увеличению объемов поставок российского природного газа в Республику Корея и продолжить взаимодействие в данной области, в том числе рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья", – говорится в тексте.

Россия и Южная Корея намерены также обмениваться электроэнергией, обоюдно рассмотреть вопрос обеспечения республику российским газом по трубопроводу и развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике. О том, что участие Сеула в проекте "Арктик СПГ – 2" уже прорабатывается, заявил Владимир Путин.

Азиатско-Тихоокеанский рынок считается премиальным, поскольку цены на природное топливо там дороже, чем в Европе и США. К слову, через 12 лет Южная Корея планирует увеличить долю голубого топлива примерно на 20%. При этом, по замыслу, она отречется от мирного атома и угля на электростанциях. То есть газовые запросы страны возрастут в разы.