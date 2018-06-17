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Германия предала всех ради "Северного потока - 2"

Global Look Press
Берлин продался Москве, считают на Украине

Россия использует газопровод как оружие против Европы и фактически уже захватила с его помощью Берлин. Об этом заявила замглавы Верховной рады Оксана Сыроед.

По ее словам, Германия предпочла собственную выгоду, пойдя на встречу деспотичной и дикой стране.

"Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями", – сказала Сыроед в эфире "112 Украина".

Теперь же Россия продолжит победное шествие на Европу, и когда она остановится, неизвестно. Свое "оружие" Москва фактически уже доставила в Берлин, и теперь ей осталось только пустить его в ход, добавила Сыроед. "Северный поток – 2" – это настоящая "финансовая агрессия" со стороны РФ. В перспективе проект станет угрозой мирового масштаба, добавила замглавы Рады.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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