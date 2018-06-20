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Референдум по НАТО обрадует Донбасс

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra
продолжениеУкраинцам пообещали золотые горы
Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе

Вступление в НАТО уничтожит Украину. Даже просто общенародный референдум по этому вопросу приведет необратимым последствиям – к окончательному расколу страны. В этом убежден бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко.

"Референдум по НАТО вреден для Украины, потому что это расколет Украину", – заявил он в эфире NewsOne. Политик пояснил, что в западных областях Незалежной идею вступления в североатлантический военный союз поддержат 75% жителей. А вот в восточных, напротив, столько же будет противников: "В таких областях как Харьковская, Херсонская максимум процентов 20 будет за НАТО", – убежден Семиноженко.

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Таким образом, Донбасс получит колоссальную поддержку, а страну, в которой и раньше трудно было найти внутриполитический компромисс, буквально разорвет надвое.

Рецепт сохранения Незалежной один – Киеву нужно вообще похоронить тему вступления в НАТО, по крайней мере, до тех пор, пока правительство не сможет "консолидировать страну", считает Семиноженко.

Впрочем, он полагает, что все действия в данном направлении в любом случае ни к чему не приведут – Украину не ждут на Западе, поэтому ее вступление в НАТО или Евросоюз в обозримой перспективе нереально.

Ранее президент Незалежной Петр Порошенко объявил, что ожидает в 2019 г. получить "дорожную карту" по подготовке к вступлению в НАТО и затем в течение 10 лет  сделать Незалежную полноценным членом альянса.

Украина отказалась от внеблокового статуса в 2014 году.

Николай ВИКТОРОВ
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