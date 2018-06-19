США похоронят НАТО

Ссора Трампа и Меркель может оказаться гвоздем в крышку гроба организации

Глубокие разногласия, которые обнаружились между США и странами Евросоюза, могут стать фатальными для НАТО, если союзники не постараются вернуть единство. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, сейчас над альянсом сгустились "штормовые облака". Ядерная программа Ирана, изменение климата, торговые пошлины – это все вопросы, которые не решить за один день, признает политик на страницах The Guardian. Тем более всем нужно сплотиться.

Вместо этого президент США Дональд Трамп открыто нападает на канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее позицию по мигрантам. По мнению Столтенберга, это может оказать катастрофическое воздействие на НАТО.

Между тем, не только внешние вопросы негативно отражаются на альянсе. Как обычно, дело сильно портит финансовая сторона. Из 29 членов НАТО всего 8 тратят на оборону не менее 2% своего ВВП, остальные значительно не дотягивают до этого обязательного уровня. В частности, та же Германия направила в прошлом году на военные расходы лишь 1,2% ВВП.

Ожидается, что эта тема станет одной из ключевых на саммите НАТО в июле. И Трамп уже предупредил, что готов сам "иметь дело" с неплательщиками. Так что назревает очередной скандал, которого североатлантическое объединение может и не пережить.