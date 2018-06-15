В США пересчитали субмарины РФ и испугались
Три из пяти наиболее смертоносных подводных лодок, существующих в мире, находятся в распоряжении России. Еще две – американские.
Список включает как действующие, так и разрабатываемые субмарины, пишет The National Interest, отмечая, что атомные подводные лодки с ядерными ракетами – это самое грозное оружие, которое когда-либо создавало человечество.
По мнению экспертов издания, со стороны России в список вошли
атомные субмарины проекта 955 "Борей" (в строю находятся три корабля проекта), подводные
лодки проекта 667БДРМ "Дельфин" (пять из семи построенных подлодок стоят на
вооружении), а также подлодки проекта 885 (08850) "Ясень" (в строю стоит одна
из двух построенных субмарин).
На вооружении США стоят 18 подлодок типа Ohio, которые также входят перечень наиболее смертоносных субмарин. Также американцы разрабатывают подводные лодки типа Columbia, строительство которых начнется в 2021 году. Они придут на смену первому типу.
Однако в конце 2017 года Счетная палата США сочла, что новейшие американские подлодки Columbia не отвечают уровню технологической готовности, заявленному Пентагоном.
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