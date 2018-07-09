США строят подлодки-роботы
Новая технология "Fly-By-Wire" совершит настоящую революцию в подводном флоте США, так как максимально роботизирует атомные субмарины.
Пока электродистанционная система управления, когда сигналы передаются из кабины экипажей на приводы рулей, используется лишь в авиации, но теперь пришло время подводных лодок, которые до сих пор управляются "по старинке", с помощью чистой гидравлики. Но сейчас намечается огромный шаг вперед. И первой субмариной, которой коснется модернизация, станет американская многоцелевая "Вирджиния"
Как пишет специализированное издание Warrior Maven, ссылаясь на разработчиков программы, в ближайшем будущем управление подлодкой будет напоминать автопилот самолета. Оператор задаст маршрут, глубину и скорость субмарины, и та практически самостоятельно будет выполнять боевую задачу. Конечно, уничтожение корабля противника или вражеской подлодки по-прежнему будет выполняться в ручном режиме, но разведку лодка сможет провести и сама. Или выследить российскую подлодку "Ясень-М".
Патрулирование вод у берегов неприятеля, слежка за кораблями противника – эти задания, порой длятся сутками и неделями. И теперь на помощь морякам приходит искусственный интеллект и алгоритмы.
Новые технологии уже испытываются на новой подлодке "Вирджиния" USS South Dakota. Кроме того, что эта субмарина значительно тише своей предшественницы, ее новый радар работает в комплексе с "Fly-By-Wire". Морские офицеры уже оценили новинку. Умная лодка выбирает оптимальные маршруты и сама принимает решения в зависимости от угроз, который возникают на ее пути.
Помимо USS South Dakota ВМС США сейчас располагают еще шестью лодками подлодке "Вирджиния" модификации Block III. Но субмаринами-роботами станут лодки уже следующей серии Block IV. Три из них уже заложены на верфях. А всего заказано 10.
Россия пока не располагает таким количеством современных многоцелевых подлодок, но активно продвигает АПЛ "Ясень-М". А в перспективе планирует производство субмарины уже следующего поколения "Хаски".
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