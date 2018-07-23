Подлодка "Томск" пустила на дно корабль

Минобороны опубликовало видео со стрельб

На Тихоокеанском флоте прошли масштабные военно-морские учения с участием атомохода "Томск" проекта "Антей".

Минобороны опубликовало видео, на котором основная многоцелевая субмарина РФ, пока "Ясеней" совсем немного, погружается под воду. А затем запускает ракету П-700 "Гранит" по списанному кораблю и уклоняется от атаки противника.

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Сообщается, что мишень была поражена на расстоянии 150 км с первой попытки, что для П-700 "Гранит" далеко не предел возможностей, так как ракета по комбинированной траектории может пустить корабль на дно и с 500 километров.

С воздуха субмарину прикрывали высотные истребители МиГ-31, видимо, от бомбардировщиков, а также БПЛА морской авиации. Пока на Тихом океане МиГ-31 не вооружены гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", но такие планы у Минобороны есть. Как известно, эти ракеты с радиусом действия до 2 тыс. км представляют большую опасность для американских авианосцев, собственно, как и ракеты "Гранит".