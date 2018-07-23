Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Подлодка "Томск" пустила на дно корабль

Кадр youtube.com
Минобороны опубликовало видео со стрельб

На Тихоокеанском флоте прошли масштабные военно-морские учения с участием атомохода "Томск" проекта "Антей".

Минобороны опубликовало видео, на котором основная многоцелевая субмарина РФ, пока "Ясеней" совсем немного, погружается под воду. А затем запускает ракету П-700 "Гранит" по списанному кораблю и уклоняется от атаки противника.

По теме


Сообщается, что мишень была поражена на расстоянии 150 км с первой попытки, что для П-700 "Гранит" далеко не предел возможностей, так как ракета по комбинированной траектории может пустить корабль на дно и с 500 километров.

С воздуха субмарину прикрывали высотные истребители МиГ-31, видимо, от бомбардировщиков, а также БПЛА морской авиации. Пока на Тихом океане МиГ-31 не вооружены гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", но такие планы у Минобороны есть. Как известно, эти ракеты с радиусом действия до 2 тыс. км представляют большую опасность для американских авианосцев, собственно, как и ракеты "Гранит".

Фоторепортаж
Лучшее подводное оружие России. Фоторепортаж
Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Киев приготовил Москве страшную месть

Против черноморских портов РФ введут международные санкции

Россия примет еще один ЧМ

Это произойдет в ближайшие 20 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей