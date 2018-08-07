Субмарины больше не нужно будет перезаряжать

В России продолжают активно работать над модернизацией подводных лодок. Недавно нижегородскому ОКБМ им. И.И. Африкантова удалось совершить настоящий прорыв – создать уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной субмарины. Это означает, что перезарядка ядерного топлива, являющаяся чрезвычайно трудоемкой и опасной операцией, лодке уже не понадобится.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на годовой отчет ОКБМ, завершена разработка, изготовление, а также проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон – оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения и уникальной в отечественной истории активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля.

На какие подлодки будет применяться новая технология, не сообщается, однако можно предположить, что это будут "Хаски" пятого поколения, разрабатываемые в конструкторском бюро "Малахит".

Как подчеркнул бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, разработка новой активной зоны для реактора существенно повысит боеготовность подводных сил ВМФ, так как во время перезарядки, которую на флоте называют операцией номер один, боевой состав сокращается на единицу. А в случае с атомной субмариной, это серьезное ослабление, причем на целый месяц. Ведь для доступа к реактору, который находится в нижней части реакторного отсека, необходимо разобрать корабельные конструкции, оборудование, трубопроводы, кабельные трассы. Вдобавок, понадобится вырезать в районе реакторного отсека листы размером 6 на 4 метра.