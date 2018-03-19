"Ясень-М" станет самой смертоносной лодкой в истории флота

Субмарина получит новейшие крылатые ракеты

Новая российская многоцелевая подлодка "Ясень-М" станет непревзойденной по боевой мощи среди субмарин своего класса. Пока в составе Северного флота (СФ) лишь головная К-560 "Северодвинск". Вторая, "Казань", поступит на вооружение уже в модернизированном варианте и также будет базироваться в Гаджиево в Мурманской области, где приписаны лодки СФ.

Как рассказал в интервью газете "Красная Звезда" главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, "Северодвинск" успешно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана. А моряки получают "бесценный опыт освоения новой техники и вооружения".

Как известно, "Ясень" может вести огонь крылатыми "Калибрами" и "Ониксами". Лодка вооружена восемью шахтами, в каждой из них размещается по четыре ракеты. Но ее главная особенность заключается в том, что в пусковых установках можно комбинировать ракетное вооружение. Таким образом, одна и та же лодка может дать бой другим субмаринам, уничтожить стационарные цели или атаковать корабли противника.





Более того, в перспективе "Ясени" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые будет очень трудно сбить. Вероятно, это и имел в виду главнокомандующий флотом, когда говорил об ударном потенциале данных подлодок. Это будет идеальная многоцелевая субмарина.

Пока такую работу выполняют "Антеи" советского производства, вооруженные крылатыми П-700 "Гранит". Да, это тяжелые ракеты разрушительной силы, но технологически они проигрывают современным. Ведутся разговоры, что на них поставят пусковые установки для "Калибров", однако когда это произойдет, пока неясно. Модернизация достаточно сложная.

Что касается "Ясеней", то сейчас строится шесть подлодок этого класса. "Казань" уже спущена на воду и проходит заводские испытания. Следующие в очереди "Новосибирск" и "Красноярск". Эти лодки пополнят состав Тихоокеанского флота.