Темпы постройки новых подлодок ускоряются

Новейший российский ракетоносец четвертого поколения "Князь Владимир" готовят к спуску на воду. Это уже четвертая лодка в серии. Атомную подлодку, вооруженную ракетами "Булава", вывели из эллинга еще в декабре прошлого года и теперь испытают на "Севмаше".

Как рассказал "Известиям" гендиректор предприятия Михаил Будниченко, остальные четыре лодки проекта строят по графику. Причем сдаются быстрее, так как их "делают по отработанным технологиям". Больше подробностей руководитель "Севмаша" не раскрыл, детали проекта засекречены.

Ранее строительство многоцелевых "Ясеней" прокомментировал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, назвав эти субмарины самыми мощными по боевому потенциалу. А до этого в эфире телеканала "Звезда" член экипажа лодки проекта "Щука-Б" Александр Бразгун сказал, что они несколько дней вели иностранную субмарину в водах Арктики.

Заявления главы "Севмаша", главнокомандующего флотом прозвучали не просто так. Хотя, по сути не дела никакой новой информации в них не было. Дело в том, что на днях США приняли приняли на вооружение модернизированную многоцелевую лодку "Колорадо" класса "Вирджиния", которую западные эксперты в один голос называют самой грозной атомной субмариной Пентагона.

"Колорадо" вооружена двенадцатью "Томагавками", в том числе с ядерными боеголовками. Уровень шумности у этой субмарины, как у новейших "Сивулф", и в этом они выигрывают у российских "Щука-Б". Преимущества удалось достичь за счет новых "глушащих" покрытий, систем изолированных палуб и новой энергетической установки.

Поэтому в Москве решили напомнить о "Ясенях", а заодно и "Бореях". Только они могут конкурировать с новейшими американскими подлодками на равных, хотя, конечно, "Щука-Б" тоже очень грозное оружие.

Проблема в том, что у США многоцелевых лодок класса "Вирджиния" пятнадцать. "Ясень" пока у нас только один – "Северодвинск". Готовится к принятию на вооружение вторая лодка "Казань". Остальные пять еще в постройке. И пока их работу выполняют всего четыре "Щуки-Б" – "Кузбасс", "Пантера", "Тигр" и "Гепард". Еще семь лодок в ремонте.

По предварительным оценкам только после 2020 года Россия может сравняться с США по количеству многоцелевых подлодок. Стратегические "Бореи" не в счет, их конкуренты скорее американские лодки "Огайо". Новых российских ракетоносца пока только три, "Князя Владимира" планируется принять на вооружение в этом году. В составе ВМС США восемнадцать лодок "Огайо". Основу российского стратегического флота составляют лодки проектов "Антей", "Кальмар" и "Дельфин".





В последнее время, по мнению западных аналитиков, Россия и США развернули настоящую "пропагандистскую войну" в СМИ, причем ареной схватки все чаще выступает Арктика. Вашингтон сильно раздражает глобальные планы Москвы в этом регионе, поэтому Пентагон то направляет 1500 морских пехотинцев учиться воевать с русскими на Аляску, то отправляет свои подлодки в воды Арктики.

По данным Independent Barents Observer, в данный момент в арктических водах находятся две американские атомные субмарины – USS Connecticut новейшего класса "Сивулф" и USS Hartford класса "Лос-Анджелес". А компанию им составляет британская HMS Trenchant класса "Трафальгар", вооруженная "Томагавками". Субмарины вместе находятся на учениях. Поэтому "Пантера" вполне могла вести одну из этих лодок.



