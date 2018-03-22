Субмарину пришлось буквально "выпиливать" из льда

Американские подводники оказались не лучшим образом готовы к войне с русскими в Арктике. Атомная лодка типа "Лос-Анджелес" Hartford застряла в северных льдах, отрабатывая удары по кораблям ВМФ РФ. О ЧП сообщил на своей странице в Twitter журнал U.S. Navy Currents magazine.

По данным американских СМИ, Hartford и новейшая Connecticut типа "Сивулф" принимали участие в пятинедельных учениях "Iсe Exercise 2018". Лодки успешно выполнили ряд маневров, а затем должны были всплыть и нанести удар "Томагавками" по условному противнику. Однако что-то пошло не так, и 10 марта Hartford крепко вмерзла в лед. Пришлось вызывать вертолет и вызволять лодку из ледяного плена.

Это не первый такой инцидент у американцев. В 2011 г. на тех же самых учениях застряла лодка Connecticut с участниками научной экспедиции на борту. Как и в этот раз, разрезать глыбы льда, сковавшие субмарину, пришлось с помощью нескольких электропил и специальных инструментов.

Повторилась ситуация и в 2015-м. Тогда вмерзшую лодку класса "Сивулф" обнаружили российские вертолетчики, совершая плановый полет. Рядом виднелись следы использования сигнальной дымовой шашки красного цвета.

Американская субмарина проходила шестимесячное боевое дежурство и совершила, мягко говоря, неудачное всплытие. Экипажу, разумеется, помогли.

Стоит отметить, что у подводников США гораздо меньше опыта в покорении льдов Арктики, чем у их российских коллег. Гораздо привычнее американцы чувствуют себя в Тихом океане и водах Атлантики. Однако усилившееся в последнее время соперничество за "Царство льдов" и полезные ископаемые, которые хранятся в его недрах, все чаще и чаще приводит субмарины ВМС США в северные воды.