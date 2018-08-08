Производители ракетных установок схалтурили

Строительство британских подлодок следующего поколения оказалось под угрозой срыва из-за халатности американцев, поставивших дефектные детали.

Как пишет газета The Times, сроки проекта "Дредноут" стоимостью почти $40 млрд могут пересмотреть, так как американская компания BWX Technologies прислала британцам пусковые установки баллистических ракет с дефектами сварки. Брак настолько серьезен, что при пуске ракеты установка может просто взорваться и пустить субмарину на дно. Та же самая компания поставляет пусковые установки для американских подводных лодок типа "Колумбия".

По плану четыре подлодки "Дредноут" должны к 2030 г. заменить устаревшие "Вэнгарды", которые базируются на военно-морской базе "Клайд". При этом вооружение у них останется то же – ракеты "Трайдент".

В мае 2011 г. правительство Великобритании одобрило закупку стали для корпусов будущих подлодок и других деталей, а через четыре года Консервативная партия "протолкнула" сохранение Королевством ядерных ракет, хотя некоторые политики высказывались за полное ядерное разоружение Лондона.

Но теперь сроки сдачи новых подлодок могут сдвинуться вправо, тем более что темпы производства во многом зависят от американской стороны, которая поставляет ключевые компоненты для субмарин по договоренности еще 1963 года. В отношении BWX Technologies ведется расследование, был брак или нет – определят эксперты.

Ракеты Trident-II D5 обладают дальностью 11 тыс. километров. Забрасываемый вес – 2,8 тонны. Для сравнения, дальность российской "Булавы" – 9,3 тыс. км, забрасываемый вес – 1,15 тонны.