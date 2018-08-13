Российские подлодки признали самыми смертоносными

В топ-5 вошли три субмарины ВМФ РФ

Советские подводные лодки "Дельфин", построенные в начале 1980-х, до сих пор входят в топ-5 по версии The National Interest. Субмарина, вооруженная жидкостными ракетами "Синева" с дальностью более 11,5 тыс. км, до сих пор сильно тревожит генералов НАТО. От предыдущей модели "Кальмар" "Дельфин" отличается тем, что может запускать ракеты в любом направлении, в том числе на ходу со скоростью 6-7 узлов и с глубины 55 метров.

"Дельфин", как и ее американский конкурент подлодка "Огайо", способна за каких-то полчаса уничтожить десятки городов. Именно эта субмарина открывает пятерку самых опасных подлодок, вытеснив списанную "Акулу" проекта 941 – самую большую атомную подлодку из когда-либо построенных. Ракета была вооружена гигантскими Р-39 с десятью блоками по 200 килотонн каждая. Больше только в Trident II, которыми вооружены "Огайо".

Из "Акул" на службе остался лишь "Дмитрий Донской" как испытательный ракетоносец. В частности, на нем тестировали "Булаву" для "Борея".



Российские СМИ часто преподносят российские подлодки как самые мощные и непобедимые, легко выслеживающие своих конкурентов в морских пучинах. Об американских субмаринах сообщают гораздо меньше, и определенно зря, так как потенциального противника нужно знать.

Следующей в списке самых смертоносных подлодок идет "Огайо", вооруженная баллистическими Trident II. Каждая субмарина несет 24 такие ракеты, оснащенные 12 термоядерными боеголовками мощностью 475 килотонн. Для сравнения, у "Дельфина" только 16 ракет, что тоже, конечно, немало.



Согласно военной доктрине США, "Огайо" могут быть использованы в первую очередь во время ядерной войны, и только после них "заговорят" "Минутмэны", 14 субмарин могут дать залп в любой момент. Круговое вероятное отклонение – всего 90 метров, "Трайдент" точнее советских и российских ракет.

Более того, на замену "Огайо" американцы строят подводные лодки класса "Колумбия". Они вооружены только 16 ракетами Trident D5, несмотря на то что новые субмарины превосходят "Огайо" габаритами. Конек новых ракетоносцев – более совершенный атомный реактор, малошумность и продвинутый гидроакустический комплекс. Акцент сделан на технологичность, а не на мощность оружия, – такую лодку сложнее найти и уничтожить.

По такому же принципу создавалась и российская субмарина "Борей", вооруженная ракетами "Булава". Она меньше "Акулы" и "Дельфина", но больше, чем американские "Огайо" и "Колумбия".



NI называет "Борей" самой тихой российской подлодкой, однако считает, что она уступает американской "Колумбии". Вот только первая "Колумбия" будет готова в 2031 г., а "Бореев" у России уже три. Отечественная субмарина вооружена 16 ракетами "Булава" с круговым вероятным отклонением 250-300 метров. Больше, чем у Trident, но, учитывая мощность заряда, это уже не так важно.

Наконец, замыкают пятерку российские "Ясени" – самые современные российские многоцелевые подлодки. Крылатые ракеты "Калибр", в том числе с ядерными боеголовками, которыми они вооружены, американские эксперты считают очень опасными для США. Их дальность более 2,5 тыс. км, однако "Калибры" труднее засечь. А сама подлодка проекта "Ясень" очень быстрая и тихая. Американцы всерьез опасаются, что "Северодвинск" или "Казань" могут приблизиться на 2 тыс. км к восточному побережью и ударить в район стратегически важных для США Великих озер, а возможно, даже по Чикаго и Сент-Луису.