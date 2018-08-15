"Дельфины" и не думают уходить на покой

Основные российские стратегические субмарины "Дельфин" очень скоро могут получить свежий запас модернизированных ракет "Синева". Один из их производителей, Златоустовский машиностроительный завод, планирует существенно увеличить выпуск военной продукции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора завода Антона Лобанова, "работы будет так много, как никогда за последние 20 лет". Конкретно о том, что будут выпускаться ракеты, не говорится, но такая информация вряд ли была бы в открытом доступе.

По теме Российские подлодки признали самыми смертоносными

Жидкостные ракеты Р-29РМ известны еще со времен холодной войны, когда "Дельфины" рыскали в пучине океанов и наводили ужас на американцев. Собственно, с тех пор мало что изменилось, "Бореев" с "Булавами" пока всего три, и построенные в 1980-е субмарины по-прежнему составляют основу подводного стратегического флота ВМФ РФ. В 2008 г. подлодка "Тула" установила рекорд дальности, запустив "Синеву" на расстояние 11 тыс. 547 километров.

Действительно, "Дельфины" неплохо сохранились, а ракеты "Синева" периодически проходят модернизацию. Последняя версия "Лайнер", оснащенная ГЛОНАСС, новыми комплексом средств преодоления средств ПРО и более мощными боевыми блоками, была принята на вооружение в 2014 году. Но, по данным СМИ, пока основная часть подлодок еще вооружена предыдущей версией Р-29РМУ2, тоже достаточно современной.



По словам бывшего главкома ВМФ РФ Владимира Высоцкого, модернизированные ракеты "Лайнер" могут продлить жизнь "Дельфинам" до 2025-2030 г., пока не будет построено достаточное количество "Бореев".