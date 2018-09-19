Россия спускает на воду долгожданную "Ладу"

Новая лодка заменит "Варшавянку"

Первую серийную малошумную подлодку "Кронштадт" проекта "Лада" спустят на воду в четверг, 20 сентября. Новость имеет большое значение, поскольку изначально субмарина должна была быть готова давно, чтобы прийти на смену устаревшим "Варшавянкам". Но из-за проблем с силовыми установками лодку пришлось перестраивать.

На головную субмарину "Санкт-Петербург", вошедшую в строй в 2010 г., обрушился шквал критики. Моряки говорили, что им не нужны новые "мозги" с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны. Воздухонезависимая энергетическая установка, которая должна позволить лодке не подниматься без необходимости на поверхность, надежд не оправдала, так как не выдавала заявленной мощности.

Несмотря на то что похожие установки активно разрабатывают шведы, французы и немцы, то есть лидеры этой отрасли, в России от них решили пока отказаться. Как сообщил ТАСС в январе 2016 г. со ссылкой на источники в главкоме ВМФ, вторая и третья лодки проекта строятся "с учетом всех замечаний", а что касается возможной установки на эти субмарины воздухонезависимой энергоустановки, то, по данным источника, "необходимо дождаться результатов ее морских испытаний".





Судя по всему, на новую "Ладу" поставили проверенный дизель-электрический двигатель. А воздухонезависимую энергетическую установку получит уже "Калина", лодка пятого поколения.

Однако начинка у "Лады" абсолютно новая и соответствует четвертому поколению субмарин этого класса. Так, на "Кронштадт" установлена автоматизированная система управления кораблем и его боевыми, техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

"Кронштадт" может стрелять ракетными залпами. По сравнению с "Варшавянкой" у новой лодки улучшены характеристики радиоэлектронного вооружения. Лодка оборудована новым гидроакустическим комплексом, который может обнаруживать малошумные цели на больших расстояниях.

Сама "Лада" меньше "Варшавянки", на нее нанесено противогидролокационное покрытие, поэтому она существенно незаметнее своей предшественницы. А вот ракетное вооружение у нее аналогичное – крылатые "Ониксы" и "Калибры", уже показавшие свою эффективность в Сирии. Ожидается, что первые серийные "Лады" примут на вооружение в 2020-2021 годах.