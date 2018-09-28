Подлодка-стелс охотится на русские субмарины

США: "Южную Дакоту" не превзойдет никто

В ответ на российскую "Казань" усовершенствованного проекта "Ясень-М" США готовятся ввести в строй стелс-субмарину "Южная Дакота". По мнению руководства ВМС США, она оставит не у дел лучшие российские лодки.

Капитан Крис Хэнсон, курирующий программу модернизации подлодок класса "Вирджиния", так и сказал, что "Южная Дакота" – необычная подлодка. Она главная в программе "Акустического превосходства" (Acoustic Superiority Program).

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Пару лет назад адмирал Майкл Джэбелей, возглавляющий программу строительства новых подводных лодок, заявил, что новая русская субмарина "Северодвинск" – это большой шаг вперед для Москвы. По его словам, чтобы идти впереди, США разработали "Вирджинию" Block III.

"Нам никогда был не нужен акустический паритет, мы всегда хотим быть лучше", – достаточно самонадеянно заявил Джэбелей. Знал ли он о готовящейся "Казани", история умалчивает, однако субмарины США он назвал самыми тихими в мире.

Новая "Вирджиния" получила специальное покрытие корпуса, которое значительно снижает ее шумность, внутри лодки установили усовершенствованное машинное оборудование. Но главным козырем "Дакоты" стали два сонара на каждой стороне. По данным разработчиков, они дают серьезные преимущества перед любыми существующими кораблями.





"Дакота" получила гибридный движитель разработки DARPA, он менее шумный, чем традиционный. В ВМС США подчеркивают, что новая подлодка будет еще испытываться, и если все нововведения хорошо себя зарекомендуют, они будут применены и в последующих субмаринах, в том числе другого проекта "Огайо".

Утверждать, что "Южная Дакота" тише "Казани" было бы неправильно, так как подробные данные об этих лодках засекречены. Можно предположить, что американская субмарина превосходит в этом отношении "Северодвинск". Но на "Казани" российские конструкторы постарались установить все лучшее, что у них есть, хотя американцы и имеют некоторое технологическое преимущество. Вдобавок, США имеют количественное превосходство в многоцелевых субмаринах. Та же "Дакота" – это уже 17-я "Вирджиния".