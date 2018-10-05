США лишают себя убийственных подлодок

"Огайо" станут последними стратегическими субмаринами, имеющими на вооружении крылатые ракеты

В США вдруг вспомнили про свои стратегические подводные лодки "Огайо", которые в скором будущем должны заменить новые "Коламбия". 14 из 18 этих субмарин вооружены ядерными баллистическими ракетами "Трайдент", и четыре – крылатыми "Томагавками", которые также можно оснастить ядерной боевой частью.

Пл данным The National Interest, все лодки следующего, четвертого поколения "Коламбия" будут вооружены "Трайдентами", и ни одна крылатыми ракетами. В этом, по мнению американских военных экспертов и состоит стратегическая ошибка Пентагона, потому что лодки с "Томагавками" – это идеально средство для так называемой концепции сдерживания A2AD. Она делает невозможным нахождение и перемещение противника в той или иной зоне без риска получить непоправимый урон. Например, российские вооруженные силы добиваются подобного при помощи ОТРК "Искандер", С-400 и берегового "Бастиона".

Баллистические ракеты, по мнению NI не будут применять в первую очередь во время конфликта, так как это самая крайняя мера, когда терять уже будет нечего. Сначала Пентагон ударит стелс-авиацией и "Томагавками" с кораблей, и вот тут подлодки с крылатыми ракетами очень бы пригодились.



Одна лодка "Огайо" вооружена 154 крылатыми ракетами. Для сравнения, это больше половины от количества "Томагавков", выпущенных во время операции "Буря в пустыне". При этом субмарина способна запустить весь свои арсенал в течение шести минут. Это идеальный удар для начального этапа Counter-A2AD, чтобы отвлечь внимание противника от авианосцев и бомбардировщиков B-2, которые нанесут удар вторыми. Противнику будет просто не до них под градом из "Томагавков", которые до сих пор очень трудно сбить.

Во время интервенции в Ливию в 2011 году 50 из 112 "Томагавков", выпущенных по комплексам ПВО, улетели с борта "Огайо" USS Florida.

Многоцелевые подводные лодки "Вирджиния" и "Лос-Анджелес" вооружены лишь 12 "Томагавками" и не идут ни в какое сравнение с "Огайо" по боевой мощи. Равно как и эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога".

Более того, целая ударная группа ВМС США в составе "Тикондерога" и двух "Арли Берк" выглядит не так угрожающе, как одна подлодка "Огайо", которая может выпустить весь арсенал и тихо уйти за новыми ракетами, в то время как на корабли обрушится авиация противника, например, Ту-22М с противокорабельными ракетами. К слову, российская субмарина проекта "Ясень-М" ("Казань") вооружена 40 "Калибрами".



Некоторые американские военачальники выступили с инициативой модернизации части подлодок "Огайо" под стрельбу "Томагавками", но она не нашла должной поддержки в Пентагоне. Поэтому пока получается, что американцы сами себя лишают наиболее опасных и зловещих подводных лодок из когда-либо построенных. Четыре оставшихся с "Томагавками" "Огайо" скоро придется списать.