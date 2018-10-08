Российская подлодка протаранила американскую

И записала победу на свой счет

После того как Великобритания и Штаты провозгласили новую Битву за Атлантику, только на этот раз не с немецкими, а с российскими подлодками, американцы все чаще стали вспоминать загадочный инцидент в 14 морских милях от Мурманска.

Одиннадцатого февраля 1992 г. американская подлодка класса "Лос-Анджелес" "Батон Руж" с выключенным активным сонаром, чтобы остаться незамеченной, шпионила недалеко от российской базы, как уверяют в Пентагоне, в международных водах. В России же считают, что субмарина нарушила границу.

Советского Союза тогда уже не существовало, и американцы, как говорят в таких случаях, совсем "потеряли страх", не спеша наводя справки о том, что и в каком состоянии досталось современной России от некогда великого СССР. Кроме того, по мнению The National Interest, американцы могли собирать аудиотеку шумов российских подлодок, чтобы затем идентифицировать их в открытом океане.

По данным экспертов, именно выключенный активный сонар сыграл с субмариной США плохую шутку. Экипаж не смог засечь российскую подлодку "Кострома", которая, по одной версии, вышла из Мурманска, чтобы наказать нарушителя, по другой, наткнулась на "гостя" случайно.

В любом случае, проходя мимо около острова Кильдин на глубине порядка 20 м, экипаж "Батон Руж" услышал жуткий скрежет. Оказалось, что "брюхо" американской субмарины на скорости около 13 км/ч "поддела" рубкой "Кострома".

К счастью американцев, корпус "Батон Руж" не треснул, иначе могла произойти трагедия. Но часть антисонарного покрытия лодки была серьезно повреждена. От удара пострадали рубка "Костромы" и обтекатель гидроакустического комплекса. Впоследствии лодку починили, и она снова вступила в строй, в отличие от американской, которую через два года сдали на утилизацию.

Позже российский экипаж нарисовал на рубке единичку, окаймленную звездой. Именно так отмечали победы советские подводники во время Великой Отечественной войны.

До сих пор продолжаются споры, были ли лодки в момент столкновения вооружены ядерными крылатыми ракетами. В то время действовал договор СНВ-1, и, как считают американцы, на "Батон Руж" не было ядерного оружия. Подлодки "Барракуда", к проекту которых принадлежала "Кострома", исходя из открытых данных, вооружались торпедами ТЭСТ-71, а также ракето-торпедами.



Если хотя бы на одной лодке были ядерные ракеты, могла произойти настоящая катастрофа. Но, к счастью, последовал лишь дипломатический скандал, после которого США пообещали поменьше шпионить вблизи российских территориальных вод, а заодно были улажены вопросы с границами.

По мнению большинства экспертов, лодки столкнулись случайно, так как на такой маленькой глубине с выключенными гидролокаторами субмарины просто не могли обнаружить друг друга.