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Торпеды "Шквал" сокрушат флот США

Фото: wikipedia.org/Alex omen
Только российские подлодки обладают таким мощным оружием

Модернизированная версия сверхскоростной российской торпеды "Шквал" может стать огромным преимуществом России в случае начавшегося военного конфликта. Задуманная во времена холодной войны как ракета-торпеда с ядерной боеголовкой в 150 килотонн, она превратилась в современное оружие, характеристики которой держатся в строжайшем секрете.

Критики проекта справедливо утверждают, что "Шквал" с ее скоростью в 200 узлов, или 370 км/ч, будет мгновенно обнаружена из-за шума, который она неизбежно создаст при движении. Однако, как считают эксперты The National Interest, все равно это очень эффективная торпеда, так как уничтожить ее будет весьма непросто на такой скорости, как и увернуться от нее.

Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

"Шквал" еще называют суперкавитационной торпедой из-за ее конструкции. Движение происходит в так называемой кавитационной плоскости, то есть паровом пузыре, что снижает сопротивление воды. Только так можно достигнуть данных скоростей в воде.

США работают над похожей торпедой с 1997 г., но так и не вооружили ею ни одну подлодку. Существует немецкая "Барракуда", которая якобы разгоняется до 400 км/ч, но разработчики так и не добились контракта, чтобы ее поставили на вооружение хоть одной подлодки НАТО. Пока только российские субмарины вооружены суперкавитационными торпедами.

Александр ИЛЬИН
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