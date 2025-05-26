Мешок денег и большая любовь: каким знакам зодиака повезет в июне 2025 года

Некоторым улыбнется удача

Июнь 2025 года станет месяцем больших перемен для Тельцов и Весов – именно этим знакам Фортуна приготовила подарки сразу на двух фронтах: в любви и финансах.

Телец

Начало лета ознаменуется для Тельцов неожиданным прорывом в деньгах, возможна крупная премия, возвращение старого долга или даже выигрыш. Но главное – это стабильность, которую вы почувствуете впервые за долгое время. В любви тоже не будет покоя: звезды сулят насыщенные встречи, признания и начало серьезных отношений для тех, кто свободен. А в парах наступит период нежности и спокойствия.

Весы

Для Весов июнь станет месяцем удачи. Ожидается приток денежных средств: может выстрелить старый проект или появится выгодная подработка. Вместе с этим появится шанс построить отношения, которые наполнят жизнь смыслом. Одинокие Весы рискуют влюбиться с первого взгляда, а у тех, кто в паре, наступит второй медовый месяц.