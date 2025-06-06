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Под Белгородом произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В этом многострадальном субъекте РФ сошел с железного полотна тепловоз. С высокой долей вероятности, причиной стал подрыв путей неизвестными.
Глава приграничного субъекта Российской Федерации Вячеслав Гладков поделился подробностями происшествия в социальных сетях.
Политик отметил, что авария произошла в Прохоровском районе и уточнил, что речь идет о резервном тепловозе. По его словам, причиной схода могла стать взрывчатка, которую злоумышленники заложили под рельсы. К счастью, обошлось без жертв.
Глава региона добавил, что движение транспорта приостановилось примерно на два с половиной часа. В настоящее время логистика полностью восстановлена, все работает в штатном режиме.
Он также сообщил, что часть путей была повреждена в результате резонансного инцидента. На место происшествия прибыли ремонтные бригады, которые уже начали восстанавливать участок железной дороги.
К слову, ранее стало известно, что произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским после удара по аэродромам России.
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