В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом
Фото: www.pxhere.com
Глава региона поделился последними подробностями

Под Белгородом произошло серьезное чрезвычайное происшествие. В этом многострадальном субъекте РФ сошел с железного полотна тепловоз. С высокой долей вероятности, причиной стал подрыв путей неизвестными.

Глава приграничного субъекта Российской Федерации Вячеслав Гладков поделился подробностями происшествия в социальных сетях.

Политик отметил, что авария произошла в Прохоровском районе и уточнил, что речь идет о резервном тепловозе. По его словам, причиной схода могла стать взрывчатка, которую злоумышленники заложили под рельсы. К счастью, обошлось без жертв.

Глава региона добавил, что движение транспорта приостановилось примерно на два с половиной часа. В настоящее время логистика полностью восстановлена, все работает в штатном режиме.

Он также сообщил, что часть путей была повреждена в результате резонансного инцидента. На место происшествия прибыли ремонтные бригады, которые уже начали восстанавливать участок железной дороги.

К слову, ранее стало известно, что произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским после удара по аэродромам России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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