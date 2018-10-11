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"Варшавянка" залегла на дно

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На Черном море отработали опасный маневр

Российская подлодка модернизированного проекта 636.3 "Краснодар" легла на грунт в Черном море и два часа была полностью обесточенной на глубине 20 метров. При этом деятельность экипажа была практически прекращена, а вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава.

Как уточнил официальный представитель Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев, таким образом экипаж отработал элемент "Покладка на грунт", а затем лодка успешно всплыла на поверхность и продолжила плановые учения.

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"Покладка на грунт" – крайне полезный элемент в арсенале подводников, потому что в условиях боевых действий он может спасти экипажу жизни. Во время Второй мировой войны советские, немецкие, американские и английские подлодки нередко затаивались таким образом и затем спокойно уходили восвояси. Например, капитан знаменитой U-96 Леманн-Вилленборк не один раз использовал этот прием, чтобы уйти от преследовавших лодку британских бомбардировщиков-торпедоносцев. Субмарина как будто исчезала в морской пучине.

Фото: mil.ru

Ложился на грунт и Александр Маринеско на своей знаменитой С-13. Самое интересное, что этот прием больше подходит для дизель-электрических лодок, так как покладка на грунт атомных субмарин сопряжена с огромным риском из-за возможности сильного удара о грунт. Кроме того, существует опасность, что может засосать грунт в шахты теплообменников, а это чревато засорением и перегревом реактора. Тем не менее в случае крайней необходимости экипаж атомной подлодки готов и к такому сценарию.

Александр ИЛЬИН
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