Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минобороны показало пуск ракет с подлодки

Кадр youtube.com
Учения проводили по поручению Владимира Путина

Телеканал "Звезда" опубликовал видео запусков баллистических ракет с подводной лодки. В видеоролике показан порядок выполнения команд на заключительном этапе, вплоть до нажатия кнопки "Залп". Сообщается, что все пуски ракет были обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.


Минобороны не уточняет, что это была за подлодка, но на видео угадывается профиль "Борея", нового проекта российских стратегических подлодок, которые в будущем должны заменить "Дельфины" и "Кальмары".

В учениях также участвовали ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, которые вылетели с аэродромов "Украинка", "Энгельс" и "Шайковка" и выпустили авиационные управляемые и крылатые ракеты. По данным военных, все мишени на полигонах "Чижа", "Пембой", "Кура" и "Теректа" были уничтожены.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей