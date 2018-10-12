Минобороны показало пуск ракет с подлодки

Учения проводили по поручению Владимира Путина

Телеканал "Звезда" опубликовал видео запусков баллистических ракет с подводной лодки. В видеоролике показан порядок выполнения команд на заключительном этапе, вплоть до нажатия кнопки "Залп". Сообщается, что все пуски ракет были обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.

Минобороны не уточняет, что это была за подлодка, но на видео угадывается профиль "Борея", нового проекта российских стратегических подлодок, которые в будущем должны заменить "Дельфины" и "Кальмары".

В учениях также участвовали ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, которые вылетели с аэродромов "Украинка", "Энгельс" и "Шайковка" и выпустили авиационные управляемые и крылатые ракеты. По данным военных, все мишени на полигонах "Чижа", "Пембой", "Кура" и "Теректа" были уничтожены.