Бороться с подводными лодками альянс будет при помощи морских дронов

Российский подводный флот представляет огромную угрозу для западного мира. Поэтому члены Североатлантического альянса обязаны выступить против него единым фронтом. Об этом они договорились еще на прошедшем в июле саммите.



На состоявшемся собрании представителей НАТО его участники одобрили план реализации совместных мер по разработке технологий, позволяющих обнаруживать подводные мины и субмарины, сообщает Defense News. Подписи под документом поставили Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США.

Обнаружение будет осуществляться при помощи подводных дронов. "Использование беспилотных систем в перспективе обеспечит качественно новый прорыв в развитии морских технологий. Взаимодействуя с традиционными морскими техническими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуативную информированность, так и наш контроль над морями", – говорится в подготовленном после подписания пресс-службой НАТО релизе, который по неизвестным причинам так и не был разослан в СМИ.

Работы должны вестись одновременно во всех странах, подписавших совместный план. Это обеспечит конкуренцию в отрасли и поможет добиться максимальной технической эффективности морских беспилотников и снижения расходов на их производство.

"Данная инициатива позволит союзникам использовать свои широкие экономические возможности для снижения затрат и, как следствие, (за счет достигнутой экономии) еще больше увеличить свои оборонные расходы", – отмечается в сообщении альянса.

Опрошенные изданием аналитики говорят, что подобное соглашение было заключено именно с прицелом на противодействие угрозы со стороны РФ. Активное наращивание мощи российского подводного флота заставляет страны западного блока идти на выделение дополнительных средств. Все говорит о том, что в настоящий момент "НАТО воспринимает российскую угрозу в Северной Атлантике гораздо более серьезно, чем в течение последней четверти века", считает ведущий эксперт Атлантического совета (Вашингтон, округ Колумбия, США) Джордж Бенитес.

Не удивительно также, что страны альянса делают упор именно на морские беспилотные системы. По всей видимости, американские и европейские стратеги понимают, что их субмарины не могут состязаться с суперсовременными бесшумными лодками, которые имеются на вооружении РФ. Поэтому нужно действовать другими средствами и методами.