Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США восхитила "суровая" российская субмарина

Встреча с "Казанью" не сулит американцам ничего хорошего

ВМС США признали своим самым грозным врагом российскую подлодку "Казань". Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что даже предыдущая субмарина "Северодвинск" вызывала восхищение у руководства американского флота. Главнокомандующий ВМС США Дэйв Джонсон считал ее "впечатляющей". А более современная "Казань" и вовсе претендует на роль главного соперника американским подлодкам. 

"Мы столкнемся с суровым потенциальным противником", признал Джонсон.

По его словам, подводный флот стал приоритетом России в укреплении военно-морских сил. Однако он уверен, что Америка все равно сильнее в этом компоненте.

Субмарины четвертого поколения "Северодвинск" и "Казань" построены в рамках серийного проекта "Ясень-М". "Северодвинск" вошел в состав Северного флота РФ в 2015 году. "Казань" поступит в распоряжение Вооруженных сил страны в 2019 году.

Ранее в США анонсировали выход стелс-субмарины "Южная Дакота", которую американцы считают лучшей любого российского аналога.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей