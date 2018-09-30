США восхитила "суровая" российская субмарина

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ВМС США признали своим самым грозным врагом российскую подлодку "Казань". Об этом пишет National Interest.
Издание отмечает, что даже предыдущая субмарина "Северодвинск" вызывала восхищение у руководства американского флота. Главнокомандующий ВМС США Дэйв Джонсон считал ее "впечатляющей". А более современная "Казань" и вовсе претендует на роль главного соперника американским подлодкам.
"Мы столкнемся с суровым потенциальным противником", признал Джонсон.
По его словам, подводный флот стал приоритетом России в укреплении военно-морских сил. Однако он уверен, что Америка все равно сильнее в этом компоненте.
Субмарины четвертого поколения "Северодвинск" и "Казань" построены в рамках серийного проекта "Ясень-М". "Северодвинск" вошел в состав Северного флота РФ в 2015 году. "Казань" поступит в распоряжение Вооруженных сил страны в 2019 году.
Ранее в США анонсировали выход стелс-субмарины "Южная Дакота", которую американцы считают лучшей любого российского аналога.
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