Российский флот занял Средиземное море
Военно-морские силы РФ развернули у берегов Сирии самую
мощную группировку кораблей и подводных лодок за все время конфликта в Арабской Республике. Флот окажет поддержку правительственным войскам Сирии в
ходе наступления на провинцию Идлиб.
В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. То есть представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Постоянное оперативное соединение ВМФ России в регионе состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Еще несколько кораблей находятся на подходе, сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
На крейсере "Маршал Устинов", который входит в состав соединения, развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан". На восьми боевых кораблях установлены крылатые ракеты "Калибр". Обеспечивает корабли и субмарины топливом большой морской танкер Черноморского флота, который направлен к месту событий.
В Дамаске и Москве подчеркивают, что усиление морской группировки не является проявлением агрессии и полностью соответствует нормам международного права. Присутствие российских военных кораблей осуществляется с одобрения сирийского правительства, подчеркнул пресс-секретарь парламента ближневосточной страны Наджи Габид.
По его словам, флот РФ призван "не позволить западным странам помешать скорейшему завершению войны". "Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне", – заявил представитель законодательного органа.
В то же самое время на российской авиабазе "Хмеймим", помимо ранее установленных систем ПВО, развернули батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", передает "КоммерсантЪ".
Российские эксперты считают, что российские корабли должны помочь сирийской армии провести наступление в провинции Идлиб – единственном регионе страны, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований. "Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет "Калибр". Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию", – отметил военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.
По мнению политолога Роланда Биджамова, присутствие российских кораблей в Средиземном море окажет отрезвляющее воздействие на американцев. Те якобы собираются усилить свое военно-морское присутствие в регионе и обвиняют правительственные войска Сирии в том, что те собираются применить химическое оружие во время атаки в Идлибе.
По данным Министерства обороны РФ, на которые ссылается "Интерфакс", у берегов Сирии барражируют американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", эсминец USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами JASSM. Что касается обвинений в применении химоружия, то министр иностранных дел РФ в интервью словацкому изданию "Правда" назвал их "бездоказательными".
Биджамов заподозрил США в подготовке провокации. "Как только появляются реальные предпосылки к установлению мира в Сирии, американцы пытаются их разрушить", – указал он.
Представитель Пентагона Эрик Пэйхон опроверг сообщения о наращивании военного присутствия США в Средиземноморье. "Это не более чем пропаганда. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента", – приводит его слова CNN.
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