Россия вернет советское могущество в Средиземноморье

Ракетный корабль РФ идет к берегам Сирии

В то время как в война в Сирии еще далека от завершения, а соперничество США и России на Ближнем Востоке только растет, Москва все больше возвращается к своим "советским амбициям" и укрепляет свою корабельную группировку в Средиземноморье.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в Средиземное море отправлен малый ракетный корабль "Вышний Волочок", вооруженный "Калибрами". Он уже проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, по которым постоянно курсируют боевые корабли НАТО.

Сообщается, что "Вышний Волочок" усилит российскую группировку в берегов Сирии. А это означает, что корабль пришвартуется в Тартусе. Сейчас это пункт материально-технического обеспечения, но ВМФ РФ проводят его модернизацию, и в скором времени на этом месте снова появится полноценная военно-морская база, как то было в 70-е годы прошлого века. Тогда в Тартусе причаливали большие корабли 5-й оперативной Средиземноморской эскадры, которая противостояла 6-му флоту США, сегодня полностью доминирующему в регионе.

На данный момент базироваться в Тартусе могут только небольшие российские корабли. Фрегаты, эсминцы или большие ракетные корабли могут лишь стоять на рейде неподалеку. После того как 24 ноября 2015 г. Турция сбила российский Су-24, крейсер "Москва" отправился к побережью Сирии прикрывать российских летчиков, однако причалить 186-метровый корабль просто не мог.



По плану модернизации в будущем порт сможет одновременно принимать корабли первого и второго ранга. К одному из плавучих пирсов сможет причалить крейсер или эсминец, а ко второму фрегат или большой десантный корабль. Это значительно повысит боеспособность России в регионе.

Вместе с тем пока у России дефицит с фрегатами и особенно с большими ракетными кораблями, которых в ближайшее время вообще не предвидится. Корабли, построенные в советское время, такие как крейсер "Москва", устарели и требуют ремонта. А построить новые российские судостроители пока не могут. Впрочем, по данным российских СМИ, в ближайшие пару лет в Рыбинске сделают двигатели для фрегатов проектов 22350 и 11356, которые раньше выпускали на Украине, и ВМФ наконец дополучит остальные корабли.

В настоящее время у берегов Сирии могут дежурить два российских фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также пара подлодок "Варшавянка" и противодиверсионные катера. Теперь группировку усилит "Верхний Волочок".

Но о паритете США не может идти и речи. Больших ракетных кораблей, за исключением стоящей на приколе "Москвы", у России не осталось, новые корабли такого класса не строят.



Для сравнения, в составе 6-го флота США два авианосца. Каждый сопровождает порядка шести крейсеров и эсминцев. Три десантных корабля, противолодочные, десятки стратегических подводных лодок с ядерными ракетами и целая оперативная группа морской пехоты с танками, артиллерией и вертолетами. И это не считая заправочных, транспортных и ремонтных судов.