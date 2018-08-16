Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия вернет советское могущество в Средиземноморье

Фото: mil.ru
Ракетный корабль РФ идет к берегам Сирии

В то время как в война в Сирии еще далека от завершения, а соперничество США и России на Ближнем Востоке только растет, Москва все больше возвращается к своим "советским амбициям" и укрепляет свою корабельную группировку в Средиземноморье.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в Средиземное море отправлен малый ракетный корабль "Вышний Волочок", вооруженный "Калибрами". Он уже проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, по которым постоянно курсируют боевые корабли НАТО.

По теме

Сообщается, что "Вышний Волочок" усилит российскую группировку в берегов Сирии. А это означает, что корабль пришвартуется в Тартусе. Сейчас это пункт материально-технического обеспечения, но ВМФ РФ проводят его модернизацию, и в скором времени на этом месте снова появится полноценная военно-морская база, как то было в 70-е годы прошлого века. Тогда в Тартусе причаливали большие корабли 5-й оперативной Средиземноморской эскадры, которая противостояла 6-му флоту США, сегодня полностью доминирующему в регионе.

Фото: mil.ru

На данный момент базироваться в Тартусе могут только небольшие российские корабли. Фрегаты, эсминцы или большие ракетные корабли могут лишь стоять на рейде неподалеку. После того как 24 ноября 2015 г. Турция сбила российский Су-24, крейсер "Москва" отправился к побережью Сирии прикрывать российских летчиков, однако причалить 186-метровый корабль просто не мог.

По плану модернизации в будущем порт сможет одновременно принимать корабли первого и второго ранга. К одному из плавучих пирсов сможет причалить крейсер или эсминец, а ко второму фрегат или большой десантный корабль. Это значительно повысит боеспособность России в регионе.

Вместе с тем пока у России дефицит с фрегатами и особенно с большими ракетными кораблями, которых в ближайшее время вообще не предвидится. Корабли, построенные в советское время, такие как крейсер "Москва", устарели и требуют ремонта. А построить новые российские судостроители пока не могут. Впрочем, по данным российских СМИ, в ближайшие пару лет в Рыбинске сделают двигатели для фрегатов проектов 22350 и 11356, которые раньше выпускали на Украине, и ВМФ наконец дополучит остальные корабли.

В настоящее время у берегов Сирии могут дежурить два российских фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также пара подлодок "Варшавянка" и противодиверсионные катера. Теперь группировку усилит "Верхний Волочок".

Фото: flickr.com/Robert SullivanНо о паритете США не может идти и речи. Больших ракетных кораблей, за исключением стоящей на приколе "Москвы", у России не осталось, новые корабли такого класса не строят.

Для сравнения, в составе 6-го флота США два авианосца. Каждый сопровождает порядка шести крейсеров и эсминцев. Три десантных корабля, противолодочные, десятки стратегических подводных лодок с ядерными ракетами и целая оперативная группа морской пехоты с танками, артиллерией и вертолетами. И это не считая заправочных, транспортных и ремонтных судов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

"Спасибо за санкции": немцы вычислили пользу от мер США

Жертвы американской агрессии должны быть благодарны Трампу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей