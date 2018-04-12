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Американцы стягивают авиацию поближе к Сирии

Фото: wikipedia.org/United States Air Force
Самолеты будут корректировать огонь по войскам Асада

На греческий остров Крит прилетели два американских самолета-разведчика. Как сообщил местный портал Iefimerida, они приземлились в аэропорту "Никос Казандзакис" рядом с Ираклионом.

Сообщается, что это MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые были задействованы во время операций в Афганистане и Ираке. MC-12S предназначен для рекогносцировки, в частности для наведения на цель бомбардировщиков и истребителей. А MC-12W занимается радиоэлектронной разведкой, то есть перехватывает сигналы противника.

Ранее самолеты британских ВВС были приведены в полную боевую готовность на Кипре для нанесения авиаудара по Сирии.

По данным СМИ, в настоящее время и Россия, и США готовятся к тому, что Белый дом все-таки отдаст приказ нанести удар по стратегическим объектам Сирийской арабской армии.

Кадр youtube.com

ВМФ РФ ограничил зону вблизи побережья Сирии, где будут проведены учебные стрельбы. Теперь эта зона закрыта для мореплавания 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 часов по московскому времени.

Кроме того, по данным газеты "КоммерсантЪ", российские военные круглосуточно мониторят обстановку в средиземноморском регионе. Для этого задействованы не только наземные средства, но и самолеты-локаторы А-50. Конкретно они отслеживают передвижение эсминца "Дональд Кук" с "Томагавками". Параллельно ЗРК С-400 и "Панцирь-С1" прикрывают аэродром "Хмеймим" с российскими самолетами, а также Тартус, где базируются корабли ВМФ РФ. В Минобороны РФ готовы к удару, однако признают, что если пострадают российские объекты, последствия будут катастрофичны.


Александр ИЛЬИН
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