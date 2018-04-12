Американцы стягивают авиацию поближе к Сирии

Самолеты будут корректировать огонь по войскам Асада

На греческий остров Крит прилетели два американских самолета-разведчика. Как сообщил местный портал Iefimerida, они приземлились в аэропорту "Никос Казандзакис" рядом с Ираклионом.

Сообщается, что это MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые были задействованы во время операций в Афганистане и Ираке. MC-12S предназначен для рекогносцировки, в частности для наведения на цель бомбардировщиков и истребителей. А MC-12W занимается радиоэлектронной разведкой, то есть перехватывает сигналы противника.

Ранее самолеты британских ВВС были приведены в полную боевую готовность на Кипре для нанесения авиаудара по Сирии.

По данным СМИ, в настоящее время и Россия, и США готовятся к тому, что Белый дом все-таки отдаст приказ нанести удар по стратегическим объектам Сирийской арабской армии.





ВМФ РФ ограничил зону вблизи побережья Сирии, где будут проведены учебные стрельбы. Теперь эта зона закрыта для мореплавания 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 часов по московскому времени.

Кроме того, по данным газеты "КоммерсантЪ", российские военные круглосуточно мониторят обстановку в средиземноморском регионе. Для этого задействованы не только наземные средства, но и самолеты-локаторы А-50. Конкретно они отслеживают передвижение эсминца "Дональд Кук" с "Томагавками". Параллельно ЗРК С-400 и "Панцирь-С1" прикрывают аэродром "Хмеймим" с российскими самолетами, а также Тартус, где базируются корабли ВМФ РФ. В Минобороны РФ готовы к удару, однако признают, что если пострадают российские объекты, последствия будут катастрофичны.