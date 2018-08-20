Немцы отказались слушаться Путина
Обращение президента РФ Владимира Путина к Европе с призывом помочь с восстановлением разрушенной войной Сирии вызвало возмущение в Германии.
"Путин хочет, чтобы мы оплатили восстановление городов, которые он разбомбил", – раскусил "хитрость" эксперт по внешней политики фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур. По его мнению, немцы не должны позволять Москве "формулировать условия в Сирии на правах победителя". Берлин должен соглашаться на финансирование строительства зданий и инфраструктуры в Сирии только в том случае, если это станет "рычагом влияния на послевоенный уклад в САР", приводит Deutsche Welle слова политика.
Скептически отнесся к идее добровольного возвращения сирийских беженцев на родину, если дома их будет ждать комфортная жизнь, и представитель ХДС Юрген Хардт.
А зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДп) в бундестаге Александер Ламбсдорф прямо заявил: "Помогать режиму Асада – не в интересах Германии". По его мнению, Путин призывает другие страны помогать Дамаску, потому что у самой России уже нет денег на это. Но если Европа согласится участвовать в восстановлении, то потом на улицах отстроенных городов сторонники Асада будут хватать беженцев и бросать их в тюрьму. Поэтому даже думать о помощи Дамаску нельзя, пока там не сменится режим, заявил немецкий политик.
Объяснить такую позицию Берлина может тот факт, что еще осенью прошлого года секретариат ООН распространил "секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики". Об этом в понедельник, 20 августа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии", – цитирует РИА "Новости" министра.
Владимир Путин указал на необходимость помочь Сирии наладить мирную жизнь в субботу, 18 августа, перед переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
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