Минобороны РФ отправило секретное письмо США по Сирии

Американцы не стали скрывать информацию, что вызвало негодование со стороны России

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов отправил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи. Отмечается, что американцы не стали скрывать эту информацию, что вызвало недовольство со стороны России.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

В письме предлагались решения проблем беженцев в Сирии, а также по гуманитарному разминированию.