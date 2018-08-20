Глава российского МИД выдал страшную тайну организации

Секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям принимать участие в восстановлении инфраструктуры САР. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, секретная директива, ограничивающая работу организации в возрождении Сирии гуманитарной помощью, была издана еще в октябре 2017-го. Глава МИД РФ призвал западных партнеров не использовать международные организации "втемную".

"Я поинтересовался у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, почему подобные вопросы становятся предметом каких-то секретных секретариатских внутренних директив, почему о них не информирован Совет безопасности, который напрямую занимается сирийским урегулированием, и почему подобного рода решения принимаются без открытого, объективного анализа ситуации на земле", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Он добавил, что генсек обещал разобраться в данном вопросе.

Также министр прокомментировал слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, заявившего на днях, что возвращать в САР беженцев еще рано, поскольку там "все еще много войны". Лавров заметил, что организация не должна становиться филиалом западных стран.

"Нам так объяснили, что комиссар имел в виду следующее – пока не будет процесса так называемого политического перехода, то основные доноры, а это Запад прежде всего, денег на восстановление инфраструктуры и в целом экономики Сирии не дадут. Мы изложили нашу точку зрения, что, помимо западных, есть и другие доноры", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Позже в понедельник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации приступили к проверке заявления Лаврова о секретном документе по Сирии насчет гуманитарной помощи.

"Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже", – сказал Дюжаррик.

Сейчас, подчеркнул он, внимание руководства ООН сконцентрировано на политическом урегулировании.