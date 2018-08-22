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Вашингтон получил рычаг давления на Москву

Фото: wikipedia.org
В Белом доме придумали, как воспользоваться сирийским конфликтом

Россия "завязла" в Сирии, и это удачный момент для давления на Кремль. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, Москва и рада бы покинуть территорию САР, но хочет сделать это "красиво", поэтому ищет спонсоров.

"Их (россиян) активная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь, кто понесет траты по восстановлению Сирии", – приводит "Рейтер" слова Болтона.

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Американский политик считает, что это удобный шанс для США надавить на Россию, чтобы она, в свою очередь, заставила Иран свернуть свою деятельность в регионе. По его словам, ранее этот вопрос поднимал Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным, но в ответ услышал, что Кремль не может повлиять на Тегеран. Если сейчас правильно разыграть карту, ответ может быть иным, убежден Болтон.

Впрочем, вопроса, как долго сами США планируют задержаться в Сирии, представитель Трампа предпочел не заметить, отметив лишь, что миссия Вашингтона в регионе очень важна.

Ранее президент РФ на встрече с канцлером ФРГ Меркель в Берлине призвал европейцев активнее участвовать в послевоенном восстановлении Сирии, чтобы беженцы скорее могли вернуться в свои дома.

Николай ВИКТОРОВ
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