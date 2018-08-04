Союз Москвы и Пекина в Сирии угрожает Вашингтону
Китайские военные готовы поддержать войска Асада в Сирии. Таким образом Пекин и Москва будут вместе бороться с террористами и полностью контролировать Дамаск.
Издание Contra Magazin утверждает, что такое положение дел является "кошмарным сценарием" для США.
Кроме того, авторы считают, что поддержка российских военных полностью изменило ход войны в САР.
Если же теперь проявлять активность, помимо России и Ирана, также начнёт Китай — отправит свои войска в Сирию и проведёт военную операцию против джихадистов, — то уже совсем скоро сирийское правительство сможет взять под контроль всю страну. Для американцев и арабских стран Персидского залива это, однако, будет кошмарным сценарием, уверен автор статьи.
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